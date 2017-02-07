МЧС Приморья предупреждает — выезд на лёд категорически запрещён

Однако, как отмечают в ведомстве, выезды автомобилей на лёд продолжаются. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания автотранспорта в полыньи.

По словам Главного государственного инспектора по маломерным судам ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонида Маковецкого, большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей на ледовое поле.

Напомним, необходимо учитывать, что толщина льда даже в одном водоёме не везде одинакова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Структура льда морских акваторий особенно переменчива, поскольку на неё оказывают воздействие течения, ветер, приливы и отливы.

«Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей — это залог вашей безопасности» — предупреждают в МЧС Приморья.