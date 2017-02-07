В Кольцово арестовали партию живых крабов
КОЛЬЦОВО, 7 февраля, ИА УралПолит.Ru. Уральские таможенники задержали в аэропорту Кольцово гражданина КНР, пытавшегося провести морские деликатесы: несколько разновидностей виды и живых крабов.
КОЛЬЦОВО, 7 февраля, ИА УралПолит.Ru. Уральские таможенники задержали в аэропорту Кольцово гражданина КНР, пытавшегося провести морские деликатесы: несколько разновидностей виды и живых крабов.
В картонной коробке были уложена сушеная рыба и два живых краба. Общий вес морепродуктов достигал 6,7 килограммов.
«Морским обитателям путешествие далось тяжело, к моменту прилета в Екатеринбург пара крабов почти не двигалась. Перевозили их со связанными клешнями, вероятно, чтобы не повредить коробку во время перелета», — сообщили «УралПолит.Ru» в
Мужчина прибыл в Россию авиарейсом «Пекин — Екатеринбург». Никаких документов и ветеринарных сертификатов, разрешающих ввоз деликатесов он не имел.
Сотрудниками таможни был составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном статьей «несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию». Гражданину КНР предстоит выплатить штраф. Вся партия морепродуктов, привезенных им, передана специалистам Россельхознадзора для уничтожения.
Напоминаем, в декабре кольцовские таможенники задержали жителя КНР, пытавшегося провезти 104 морских огуреца.