8 февраля в ряде казанских домов отключат свет

(Город Казань KZN.RU, 7 февраля). 8 февраля в ряде домов в Казани будет отсутствовать электричество. Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Согласно графику работ, 8 февраля с 9.00 до 12.00 не будет света в Авиастроительном районе по адресам: ул. Копылова, ½, 3/1, ул. Тимирязева, 4. С 13.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Лядова, 3а (детсад № 36), 5 и ул. Тимирязева, 6.

Кроме того, отключение электричества запланировано с 8.00 до 17.00 в Советском районе по адресам: ул. Латышских стрелков, 12, 12а, 14. Света также не будет в пос. Радужный в домах по улицам Коринского, Райская, Тинишева, Хлебникова и в пос. Константиновка по улицам Овощеводов и Хансувар.

Отключение света запланировано в ряде производственных зданий Советского района по улицам: ул.1-я Вольская, ул.1-я Ноксинская, ул. Вторая Подъемная, Сибирский тракт.