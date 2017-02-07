Обращение новосибирцев о росте тарифов дошло до Кремля

При этом новосибирец подчеркивает, что «не трудно посчитать, что с 1993 года, если даже обновлять теплосети по 1% в месяц, то за 24 года, они были бы заменены на 288%».

«На сегодняшний день в Новосибирске, при попустительстве властей, возникла энергетическая опасность. Как угроза здоровья и жизни горожан. Мы живём в Сибири и обеспечение нашего города водой, электроэнергией и тепловой энергией, является жизненно необходимым условием для существования и проживания в Новосибирске. Так, в 1993 году вся система теплофикации: со всеми коммуникациями, теплотрассами, станциями, ТЭЦ и т. д., была приватизирована. И сейчас является АО Сибэко. К сожалению, руководство этого предприятия за все эти годы только повышали тарифы на теплоэнергию и горячую воду. И только малую толику, от собираемых тарифов, вкладывало в модернизацию, реконструкцию и устранения аварийных коммуникаций. Дирекция предприятия заботилось о своих зарплатах, раздутых штатов и собственном благосостоянии. И на сегодняшний день руководство АО Сибэки вышло с предложением к губернатору Новосибирской области и мэру города Новосибирска, увеличить уже имеющиеся тарифы, на 15%. Мотивируя тем, что все тепловые сети изношены на 73% и являются аварийными. Тем самым шантажируя, что если тарифы не будут подняты, то город накроют аварии и разрывы на теплотрассах», — отмечает Юрий Зимин в письме на имя Владимира Путина (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, новосибирец Юрий Зимин в середине января 2017 года направил на имя президента России Владимира Путина обращение, в котором рассказал о положении дел в муниципалитете, и в первую очередь, затронул «вопрос жизнеобеспечения города и его жителей» (копия обращения имеется в распоряжении ИА REGNUM).

«Наши деды и родители отстраивали послевоенный Советский Союз. Подымали заводы, фабрики, колхозы, в том числе и все коммуникации, теплостанции, гидростанции и другие жизненно важные объекты для народа в городе Новосибирске. И сейчас всё это — частная собственность. Мы просим, Вас вмешаться в создавшуюся опасную ситуацию в городе Новосибирске. Пока руководство АО Сибэко не довело город до энергетического коллапса и не создало опасность для здоровья и жизни полтора миллиона человек. Просим создать Правительственную комиссию, заставить руководство АО Сибеки отчитаться с 1993 года, куда и сколько, были потрачены собранные деньги с города и почему на сегодня тепловые сети города находятся в аварийном состоянии на 73%. И возможно данное предприятие расприватизировать и сделать муниципальным. И мы сами жители города Новосибирска будем устанавливать тарифную систему и управлять жизненно необходимым городу, предприятием. Просим так же отменить повышение тарифов на 15%, принятыми губернатором Новосибирской области и мэром города Новосибирска», — сказано в заключении обращения.

В то же время, в ответе Администрации президента, за подписью советника департамента письменных обращений граждан и организаций К. Коробова (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM) сказано, что в обращении на имя президента России поставлен вопрос, который разрешает правительство Новосибирской области.

«В связи с этим для обеспечения получения Вами ответа по существу поставленного Вами вопроса Ваше обращение направлено в правительство Новосибирской области с просьбой проинформировать Вас. Дополнительно сообщаем, что Вы вправе обжаловать в суд или в административном порядке (в порядке подчиненности) принятое правительством Новосибирской области по Вашему обращению решение при получении уведомления или ответа от правительства Новосибирской области или действие (бездействие) правительства Новосибирской области при неполучении в установленные сроки уведомления или ответа от правительства Новосибирской области», — уточнил Коробов.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с Юрием Зиминым, который сказал, что пока никакого ответа от правительства Новосибирской области он не получал.

«От управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций я получил ответ, что мое письмо передано правительству Новосибирской области. Но от регионального правительства я пока ничего не получал. Ожидаем», — уточнил Юрий Зимин.

Получить оперативно информацию о судьбе обращения новосибирца в областном правительстве ИА REGNUM не удалось, новосибирским властям направлен официальный запрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Новосибирской области вот уже на протяжении нескольких месяцев пытаются добиться отмены принятого ранее региональными властями постановления о повышении тарифов на услуги ЖКХ на 15% с 1 июля. Увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Так, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. Хотя в ноябре 2016 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. В столице Сибири прошли уже два митинга и несколько акций протеста. Новосибирцы уже заявили о подготовке к третьему митингу.

Можно сказать, что горожанам удалось несколько сломить упорство региональных властей — подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», и с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве. И еще — в конце января губернатор подписал постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан: около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Удалось новосибирцам привлечь внимание к проблеме и некоторых ведомств — проверку резкого роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске проводит прокуратура Новосибирской области и УФАС России по региону. Но останавливаться на этом жители Новосибирской области не собираются — они готовы выходить на улицу, писать письма и обращения, пока местные власти не отменят постановление о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%. Жители сибирского региона готовы согласиться на увеличение тарифов, предложенное федеральными властями — на 4%. Правда, не все. Некоторые новосибирцы уже высказали мнение, что нужно и вовсе заморозить повышение тарифов, хотя бы на время, пока ситуация в регионе и стране не стабилизируется.