Автомобилисты жалуются на нечищеные дороги в Калининграде
Утром многие автолюбители не смогли вовремя добраться на работу
Утром многие автолюбители не смогли вовремя добраться на работу
Водители жалуются на плохое сцепление с дорогой по причине снегопада. Причем, проблемы возникали не только на окраинах, но и на центральных улицах Калининграда.
«Сегодня утром машину заносило на всем пути, дороги очень плохо очищены на улице Красной, Советском проспекте, Черняховского и 9 Апреля», — сообщили корреспонденту ГТРК «Калининград» очевидцы.
«День жестянщика начался! Всем удачи на дорогах! Коммунальным службам привет, спасибо, что всегда вовремя, благодаря Вам мы можем опоздать на работу!»; «А чистить улицы в Калининграде после или во время снегопада вообще должны или это европейская технология такая для сохранения хрупкого асфальта, который вместе со снегом убирается или ждем пока все растает?». Это лишь несколько реплик, которые оставили сегодня утром пользователи