Автомобилисты жалуются на нечищеные дороги в Калининграде

Водители жалуются на плохое сцепление с дорогой по причине снегопада. Причем, проблемы возникали не только на окраинах, но и на центральных улицах Калининграда.

«Сегодня утром машину заносило на всем пути, дороги очень плохо очищены на улице Красной, Советском проспекте, Черняховского и 9 Апреля», — сообщили корреспонденту ГТРК «Калининград» очевидцы.