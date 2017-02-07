Воронежцев приглашают принять участие в «Лыжне России — 2017»

В ближайшую субботу, 11 февраля в городе пройдет более 10 различных мероприятий — викторин, веселых стартов, акций и соревнований. Одним из наиболее знаковых из них станет традиционная «Лыжня России», которая будет проходить в спорткомплексе «Олимпик». Стартует Всероссийская массовая лыжная гонка в 11 часов утра.

Кроме того, в этот день с 12 до 13 часов в Комсомольском сквере на улице Кольцовской будут проходить спортивно-развлекательные игры по зимним видам спорта. А с 13.00 до 15.00 все желающие смогут бесплатно покататься на коньках в Дворце спорта «Юбилейный».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.