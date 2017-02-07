Дни Крыма пройдут в Нижнем Новгороде 14—17 марта 2017 года

По словам собеседника агентства, в настоящее время в ведомстве разрабатывается график выездных мероприятий в регионы России.

«Сейчас список корректируется. Планируется охватить самые крупные города России», — отметил собеседник «НТА-Приволжье».

Кроме этого, в министерстве курортов подчеркнули, что планируется провести презентации санаторно-курортного и туристического потенциала полуострова. При этом собеседник «НТА-Приволжье» особо отметил, что презентации будут проводиться для всех желающих. В настоящее время также подбирается площадка для проведения нескольких мероприятий.

Напомним, что Нижегородский Роспотребнадзор выявил 70 нарушений в сфере туризма в 2016 году.