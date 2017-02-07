Карантин по бешенству установлен в Княгининском районе Нижегородской области до 31 марта 2017 года.

По данным управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, решение о введении ограничительных мер принято комиссией из-за патматериала, полученного от лисицы.

Границы эпизоотического очага определены в пределах территории одного из личного подсобного хозяйства с. Спешнево Княгининского района Нижегородской области. В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты района: д. Дмитриевка, д. Ключищи, д. Шехматово, д. Яковлево.

Карантинные ограничения установлены на период до 31 марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, карантин по бешенству установлен в Дзержинске Нижегородской области до 24 февраля 2017 года.

Поводом для работы комиссии, которая уполномочена принимать решение об ограничительных мерах, стал положительный результат лабораторного исследования пробы патматериала, полученного от кошки, контактировавшей с человеком. .

Напомним также, что карантин по бешенству установлен в Приокском районе Нижнего Новгорода до 24 февраля 2017 года. Поводом послужил положительный результат лабораторного исследования, проведенного ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» патматериала, полученного от лисицы, обнаруженной в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что карантин по бешенству введен в Дивеевском районе Нижегородской области до конца февраля 2017 года.