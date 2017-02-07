Антициклон Erika принесет в Беларусь сильные морозы

«Морозы усилятся. Погоду будет определять арктический антициклон Erika. В очередной раз сработает ультраполярный атмосферный процесс. Воздушные массы, распространяясь с территории Карского моря, обусловят очень холодную погоду. Дополнительное ощущение холода будет создавать сильный ветер. Температура по ощущениям будет казаться на 5−7 градусов ниже фактической. Холоднее будет по северо-востоку страны, немного теплее по юго-западу, где скажется влияние фронтального раздела. На отдельных участках дорог ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

Атмосферное давление будет высоким. Погода установится спокойная морозная, по юго-западу страны ожидаются небольшие осадки в виде слабого снега. В условиях низкой температуры, солнца и повышенной влажности велика вероятность появления интересных оптических явлений типа гало, ложных солнц, пурпурных закатов и световых столбов.

В среду ночью температура составит минус 18−24, в северо-восточных районах Витебской и Могилевской областей — 25−28 градусов мороза, по юго-западной части страны — 11−17 градусов ниже нуля. Днем ожидается минус 9−15. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны ожидаются снег, слабая метель.

В четверг ночью температура составит минус 9−16, по северо-восточной части страны — 17−24 градусов мороза, при прояснениях — 25−28 градусов ниже нуля. Днем — минус 7−14, по северо-востоку — до минус 16. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны ожидается кратковременный снег.