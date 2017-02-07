Мавзолей Ленина закроют для посетителей на два месяца

«В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 16 февраля по 16 апреля 2017 года мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федеральный службы охраны.

Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года. Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года.

В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм.

Во время биохимических работ в самом Мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры. Благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, может сохраняться неопределенно долгое время.

В здании Мавзолея масштабный ремонт прошел в 2013 году. Специалисты работали над исправлением покосившегося фундамента, в здании была сделана гидроизоляция. Во время ремонта тело Ленина находилось внутри Мавзолея. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.