Две остановки на севере города сменят названия

С 9 февраля на Бутырской и Лобненской улицах, а также на Дмитровском шоссе сменится название двух остановок общественного транспорта.

Остановка «Троллейбусный завод» для автобусов № 87, м10, т3, т47 и троллейбусов № 29, 29к, 56 и 78 по Бутырской улице в обоих направлениях теперь будет называться «Бутырская улица, 62».

Остановка «Кинотеатр «Волга» — «Дом мебели 777»» для автобусов № 92, 149, 284, 763, 763к, 774 и троллейбуса № 78 по Лобненской улице и Дмитровскому шоссе переименовывается в «Кинотеатр «Волга».