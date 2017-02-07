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12:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцам перед поездкой в Румынию советуют сделать прививку от кори

Управление Роспотребнадзора распространило информацию об опасной эпидемической ситуации в Румынии в связи с очередной вспышкой кори.

Подъем заболеваемости корью начался там осенью 2016 года, а к концу января этого года вирусом заразились более 2 тысяч человек из 34 округов страны. 15 из них умерли. Сейчас в Румынии проводится вакцинация населения.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендует гражданам, не привитым против кори и не переболевшим ею, при планировании поездки в Румынию обязательно сделать прививку от этой инфекции.

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