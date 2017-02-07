Прием пациентов проведут специалисты поезда «Академик Федор Углов» в Приангарье

Как 7 февраля сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, запланировано 12 однодневных остановок на следующих станциях: 8 февраля — ст. Азей; 9 февраля — ст. Тулун; 10 февраля — ст. Утай; 11 февраля — ст. Будагово; 12 февраля — ст. Шеберта; 13 февраля — ст. Худоеланская; 14 февраля — ст. Уда II; 15 февраля — ст. Нижнеудинск; 16 февраля — ст. Камышет; 17 февраля — ст. Замзор; 18 февраля — ст. Алзамай; 19 февраля — ст. Бирюсинск.

Оказывать медицинскую помощь населению специалисты передвижного центра будут с 09:00 до 18:00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00. Направление на консультацию можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.

В передвижном центре выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других. Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.