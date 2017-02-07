Прием пациентов проведут специалисты поезда «Академик Федор Углов» в Приангарье
Передвижной
Передвижной
Как 7 февраля сообщила
Оказывать медицинскую помощь населению специалисты передвижного центра будут с 09:00 до 18:00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11:00 до 13:00. Направление на консультацию можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли — в негосударственном учреждении здравоохранения.
В передвижном центре выполняются следующие виды исследований: маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография и ряд других. Медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Согласно графику работы поезда, на 2017 год запланированы 12 поездок продолжительностью от 8 до 13 дней. В течение года он побывает на станциях