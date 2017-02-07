Полиция вызвала спасателей, чтобы освободить задержанного мужчину в Новосибирске, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Во вторник, 7 января, в 01:50 часов полиция Центрального района обратилась к спасателям с просьбой снять заклинившие наручники с задержанного мужчины.

30-летний мужчина был освобожден от наручников за пару минут. Житель Новосибирска был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.