Южноуральцы могут узнать, из чего складываются их счета за электричество
ПАО «Челябэнергосбыт» открыло «горячую линию» для жителей области.
ПАО «Челябэнергосбыт» открыло «горячую линию» для жителей области.
Южноуральцы могут получить консультации о правилах и методике начисления за электроэнергию из первых рук — ПАО «Челябэнергосбыт открыло «горячую линию» для бытовых потребителей электроэнергии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Красикова.
О работе с населением, расчете платы за потребленную электроэнергию, а также изменениях в действующем законодательстве Андрей Красиков рассказал в рамках совещания с руководителями общественных приемных губернатора Челябинской области. Он также ответил на вопросы, касающиеся бытового потребления электроэнергии, с которыми в общественные приемные обращаются жители региона, — за 2016 год было рассмотрено порядка 3 тыс. обращений граждан.
В связи с востребованностью обратной связи, для своевременного консультирования жителей Челябинской области и была открыта «горячая линия» для населения.
Телефон «горячей линии» ПАО «Челябэнергосбыт»
«Специалисты ПАО “Челябэнергосбыт” всегда готовы проконсультировать абонентов компании по самым сложным, требующим детальной проработки случаям. Специалисты компании дают устные консультации о действующих законодательных актах, правилах и методике начисления за электроэнергию. Сотрудникам “горячей линии” доступна база данных бытовых потребителей всей области, как следствие, индивидуальный подход гарантируется каждому обратившемуся», — рассказал Андрей Красиков.
Предприятие обслуживает более 1,3 млн потребителей энергоресурсов в регионе: при этом 95% счетов выставляет за бытовое потребление энергии и 5% — за общедомовые нужды.
ПАО «Челябэнергосбыт» — основное энергоснабжающее предприятие и гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области. Территория обслуживания — 87,9 тыс. квадратных километров. С юридическими лицами подписано 50 тыс. договоров на поставку электроэнергии. Обслуживается 1 337 тыс. лицевых счетов физических лиц. В компании создан высокотехнологичный центр биллинговой печати, где обрабатывается и хранится вся информация обо всех абонентах.