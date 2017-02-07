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12:37 (мск), источник: АиФ Омск

Танкисты из Омска поедут на арктические учения

Испытания техники пройдут при экстремальных температурах.

Выпускники Омского автобронетанкового инженерного института примут участие в испытаниях в Арктике, сообщает областной портал.

Учения состоятся в середине февраля. Современная гусеничная техника будет работать при экстремально низких температурах до -60 градусов. Военная техника уже доставлена в район учений. Ей необходимо пройти сложнейший маршрут — от якутского посёлка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно.

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института проходят ремонтную практику на Омском заводе транспортного машиностроения. Он является крупнейшим предприятием по производству и ремонту гусеничной техники, в том числе для нужд освоения Арктики. Одна из последних разработок предприятия — плавающий гусеничный транспортер ПТС-4. В 2014 году он был принят на вооружение Вооружённых сил РФ, информирует интернет-источник.

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