Танкисты из Омска поедут на арктические учения

Выпускники Омского автобронетанкового инженерного института примут участие в испытаниях в Арктике, сообщает областной портал.

Учения состоятся в середине февраля. Современная гусеничная техника будет работать при экстремально низких температурах до -60 градусов. Военная техника уже доставлена в район учений. Ей необходимо пройти сложнейший маршрут — от якутского посёлка Тикси до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов и обратно.