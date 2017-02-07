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13:56 (мск), источник: Om1.ru

Омичам предъявили иски за долги по капремонту на 22 млн рублей

При этом в фонде капремонта говорят об увеличении собираемости взносов с горожан.

По данным на 2016 год, показатель собираемости составил 86%, показав положительную динамику, рассказал на сегодняшней пресс-конференции директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Рудюк. На этот год цифру намерены если не увеличить, то как минимум сохранить.

 — Не это ли есть доверие собственников к программе, — отметил Рудюк.

С другой стороны, не все готовы платить по 6,7 рубля за каждый квадратный метр жилья. При просрочке платежей более 3 месяцев в квитанциях должников приписывается уведомление в качестве досудебного решения проблемы, в противном случае — иски.

 — Все должны платить. Исключений ни для кого нет. Мы подали иски на 22 млн рублей, большинство из них у судебных приставов, — рассказал глава фонда.

Как правило, в таких случаях суд встает на сторону истца, и собственники оплачивают долги. Общий же объем задолженности превысил 1 млрд рублей, на что посетовал Рудюк:

 — Это те, средства, которые можно было использовать на ремонт. По сути, это недоремонт того жилищного фонда, который у нас есть.

Напомним, в этом году на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества будет израсходовано 983,4 млн рублей.

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