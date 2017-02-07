Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Провалился российский проект, в который вложено 4 млн долларов
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В ОмГТУ рассказали о госпитализации больного студента из Конго

В администрации вуза подтвердили госпитализацию студента.

Студенты Омского института дизайна и технологий возмутились фактом проживания в общежитии учащегося из Конго, больного туберкулезом. В администрации вуза подтвердили госпитализацию студента, однако заявили, что диагноз пока не подтвержден.

Петиция с рассказом о произошедшем, а также требованием к Минздраву РФ и региона разобраться в ситуации появилась на сайте change.org в минувшие выходные. Также издание «Новый Омск» заявило, что в редакцию обратились обеспокоенные студенты. По их словам, и руководство вуза, и врачи были в курсе, но скрывали факт болезни. Только когда иностранцу стало очень плохо, его госпитализировали.

«Мы подвергались и подвергаемся сейчас опасности, родственники его продолжают здесь жить. Эпидемиолог приходила и сказала в лицо, что 100%-й гарантии дать не может, что остальные здоровы», — сообщила одна из девушек.

В Омском техуниверситете, в состав которого входит институт, 6 февраля официально прокомментировали информацию. В первую очередь, отмечается, что студенты из Конго проживали в отдельной «закрытой» секции, имеющей отдельную кухню и душ. В сентябре 2016 года, по утверждению пресс-службы вуза, молодой человек, заселяясь в общежитие, предоставил результаты медицинского обследования (прохождение флюорографии является обязательным).

«При прохождении диспансеризации были обнаружены отклонения показателей от нормы, к консультированию были привлечены специалисты — собран консилиум, результаты рассмотрены (документ, подтверждающий допуск был получен), слушатель получил разрешение на заселение и продолжил обучение. В начале января 2017 года здоровье С. ухудшилось, он был госпитализирован. С. проходит амбулаторное обследование. Предварительный диагноз пока не подтвержден».

В вузе также отметили, что помещения, где проживал студент, были обработаны. Врачи также провели покомнатный обход, побеседовали с обучающимися. Находящимся в контакте с молодым человеком студентам назначили дополнительные обследования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске приступают к демонтажу елок и городков
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь