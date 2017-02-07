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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, как продет в этом году «День 1000 велосипедистов» в Уфе

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе организаторы одного из популярных спортивных мероприятий среди горожан «Дня 1000 велосипедистов» сообщили о новом формате проведения события в этом году.

Предлагается воплотить концепцию «Open streets» («Открытые улицы»), которая уже много лет реализуется в крупных мегаполисах мира. Основная идея — распределить тематические активности между различными площадками города. Сам велопарад станет не основным компонентом, а лишь частью масштабного мероприятия. Центр города задумано сделать полностью вело-пешеходным, внутри «Велосипедной Уфы» организовать более 10 тематических площадок. На Гостином дворе планируется организовать выставку музея советского быта и ручных изделий, на площади двух фонтанов — детский городок и блошиный рынок, аллея «ArtTerria» может стать площадкой с выраженной культурной тематикой, лекторием о современном искусстве, кино. Тематические площадки могут появиться возле кинотеатра «Родина», ГКЗ «Башкортостан».

Центром притяжения и сосредоточения основных активностей останется площадка Конгресс-Холла. Здесь пройдут фестиваль еды «Аш маркет», соревнования, лекторий на велосипедную тематику, площадка проектов «ВелоУфы» и праздничный концерт.

Подробная концепция и идея проведения нового «Дня 1000 велосипедистов» будет представлена в ближайшее время на официальном сайте мероприятия. Желающие смогут поделиться своими идеями, предложениями.

Справка. Первый городской велосипедный фестиваль «День 1000 велосипедистов» состоялся в 2011 году. Его участниками стали тысяча уфимцев и жителей близлежащих районов. В 2016 году по центральным улицам города проехало порядка 15 тысяч велосипедистов.

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