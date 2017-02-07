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13:52 (мск), источник: Городской репортер

Ростовчан предупредили об ухудшении погоды

В Ростове из-за плохой погоды возможно ухудшение видимости на дорогах, гололедица, снежные заносы, нарушения в работе пассажирского транспорта, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В городе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега с дождем и порывами ветра до 13−18 м/с.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер «112».

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