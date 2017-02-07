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12:33 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе докупят эвакуаторы и сделают дополнительные платные парковки

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев — РИА Новости (Крым). Принудительная эвакуация в Симферополе доказала свою эффективность, считает начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Андрей Шабалин.

Источник: РИА "Новости"

В эфире радио «Спутник в Крыму» он отметил, что власти города готовы пополнить парк эвакуаторов.

«Принудительная эвакуация оказалась действенной. Сегодня у нас работает три эвакуатора — там, где есть запрещающие знаки. Если автолюбители не поймут, не будут уважительно относиться друг к другу, эвакуаторы будут еще интенсивнее работать», — отметил он.

В то же время Шабалин подчеркнул, что, запустив работу эвакуаторов, администрация должна предложить водителям альтернативу и увеличить количество парковочных мест.

«Если мы запрещаем парковаться, особенно в центре города, мы должны создать места альтернативной парковки — платные. В городе организовано 13 парковок на порядка 700 машиномест. Мы в начале пути. Будем изыскивать земельные участки», — сказал он.

Шабалин также прокомментировал решение администрации ввести «вытесняющий» тариф (чем дальше от центра, тем дешевле стоимость парковок — ред.) и повысить стоимость парковок в центре до 100 рублей в час.

«Сегодня желающие есть, парковки заняты. Цены рассчитываются в соответствии с методикой. Не нужно забывать, что нужно содержать и места сами, и персонал, который обслуживает. Это тоже все в стоимость входит», — пояснил он.

В то же время Шабалин сообщил, что в Йошкар-Оле, где он 13 лет проработал в администрации города в должности начальника управления транспорта, платных парковок нет.

«В Йошкар-Оле парковочных платных мест нет, проблема есть, но не такая, как в Симферополе», — сказал он.

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