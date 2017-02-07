Еще один казахстанец участвует в китайском шоу

«Я являюсь самоучкой, так как все навыки приобрел после чтения специальной литературы и просмотров видео на YouTube. О конкурсе в Китае узнал у своего знакомого, который предложил поучаствовать. Я отправил свои данные и видео своих трюков организаторам и через некоторое время получил от них приглашение на участие», — рассказал парень.

21-летний акробат прошел уже два тура и готовит новый номер для третьего этапа. Отметим, что победитель Reality Show Talent определяется путем отсеивания после четырех туров. Галымжан Ауесбай родился и вырос в Южно-Казахстанской области. Сейчас является студентом третьего курса театрального факультета Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Как рассказал Ауесбай, акробатикой он начал увлекаться после поступления в вуз.

Первый тур прошел в сентябре прошлого года в Урумчи. Тогда Галымжан показал жюри трюк с использованием пяти стульев. Получив «Да» от всех четырех судей, он в ноябре прилетел на второй тур конкурса. На этот раз студент исполнил номер с помощью одиннадцати стульев.

«Третий тур состоится в середине февраля. Там я собираюсь усложнить свой номер. Планирую на подставку поставить четыре стеклянные бутылки, а затем поставить на них четыре стула друг на друга. Затем еще четыре бутылки и еще четыре стула», — поделился Ауесбай.

Призовой фонд конкурса Reality Show Talent — 70 тысяч долларов. Победитель получит 25 тысяч, занявший второе место — 20 тысяч, а для третьего и четвертого места предусмотрен приз в размере 15 и 10 тысяч долларов соответственно. По словам Галымжана, в конкурсе принимают участие и два других казахстанца. «Многие говорят, что мои номера очень сильные, и я один из претендентов на главную победу. Дай Бог, чтобы так случилось», — заключил студент академии.

Напомним, что еще один казахстанец, певец Димаш Кудайберген принимает участие в вокальном конкурсе I Am a Singer, который проходит в китайском городе Чанша. Он является самым молодым из всех участников. Всего конкурс состоит из 14 этапов. У него уже появилась армия поклонников в Китае, также популярность Кудайбергена резко возросла и на родине.