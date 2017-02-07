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12:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Таблички об опасности выхода на лед Ангары установили в Иркутске

Таблички, информирующие об опасности выхода на лед, установили вдоль берега Ангары на бульваре Гагарина в Иркутске.

Как 7 февраля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на главного специалиста МКУ «Безопасный город» Алексея Атаназевича, в городе проходит третий этап акции «Безопасный лед».

«Сейчас, когда дневные температуры могут достигать положительных значений, лед особенно опасен, — отметил специалист. — А в этом месте гуляет очень много детей, часто без сопровождения взрослых. Для предупреждения ЧП мы устанавливаем информационные стенды и проводим патрулирование водоемов города».

Алексей Атаназевич особо подчеркнул, что на территории Иркутска нет действующих ледовых переправ, и выезд автотранспорта на лед городских водоемов запрещен.

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