Автомобилисты отсудили у коммунальщиков более 400 тысяч рублей за упавшее дерево

Две легковушки, припаркованные в одном из дворов на Московском проспекте, серьезно повредил старый клен. Во время сильного ветра дерево упало на машины.

Стоимость ремонта первого автомобиля составляла более 250 тысяч рублей, второго — более 140 тысяч. Суд пришел к выводу, что управляющая компания не составляла акты обследования зеленых насаждений и не производила работ по валке аварийных деревьев на придомовой территории.

Выяснилось, что клен уже давно сгнил, а сильный ветер и обильные осадки ускорили процесс падения. В результате управляющая компания обязана выплатить автовладельцам в общей сумме 442 тысяч рублей.