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16:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Автомобилисты отсудили у коммунальщиков более 400 тысяч рублей за упавшее дерево

Суд центрального района Калининграда удовлетворил иск двух жителей областного центра, на чьи автомобили рухнуло трухлявое дерево.

Две легковушки, припаркованные в одном из дворов на Московском проспекте, серьезно повредил старый клен. Во время сильного ветра дерево упало на машины.

Стоимость ремонта первого автомобиля составляла более 250 тысяч рублей, второго — более 140 тысяч. Суд пришел к выводу, что управляющая компания не составляла акты обследования зеленых насаждений и не производила работ по валке аварийных деревьев на придомовой территории.

Выяснилось, что клен уже давно сгнил, а сильный ветер и обильные осадки ускорили процесс падения. В результате управляющая компания обязана выплатить автовладельцам в общей сумме 442 тысяч рублей.

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