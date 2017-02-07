Автомобилисты отсудили у коммунальщиков более 400 тысяч рублей за упавшее дерево
Суд центрального района Калининграда удовлетворил иск двух жителей областного центра, на чьи автомобили рухнуло трухлявое дерево.
Суд центрального района Калининграда удовлетворил иск двух жителей областного центра, на чьи автомобили рухнуло трухлявое дерево.
Две легковушки, припаркованные в одном из дворов на Московском проспекте, серьезно повредил старый клен. Во время сильного ветра дерево упало на машины.
Стоимость ремонта первого автомобиля составляла более 250 тысяч рублей, второго — более 140 тысяч. Суд пришел к выводу, что управляющая компания не составляла акты обследования зеленых насаждений и не производила работ по валке аварийных деревьев на придомовой территории.
Выяснилось, что клен уже давно сгнил, а сильный ветер и обильные осадки ускорили процесс падения. В результате управляющая компания обязана выплатить автовладельцам в общей сумме 442 тысяч рублей.