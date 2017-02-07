Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
СМИ: Боня поблагодарила за поддержку после разрыва с мужем
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские родители попробовали сдать ЕГЭ

Калининградская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Испытать на себе все, через что проходят выпускники, смогли и взрослые.

В лицее № 49 г. Калининграда родителей выпускников провели через все процедуры единого госэкзамена, начиная от контроля с помощью рамки металлодетектора, заканчивая выдачей результатов испытания.

Родители увидели, каким образом печатаются материалы ЕГЭ и сами написали экзаменационную работу по русскому языку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь