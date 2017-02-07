Калининградские родители попробовали сдать ЕГЭ
Калининградская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Калининградская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Испытать на себе все, через что проходят выпускники, смогли и взрослые.
В лицее № 49 г. Калининграда родителей выпускников провели через все процедуры единого госэкзамена, начиная от контроля с помощью рамки металлодетектора, заканчивая выдачей результатов испытания.
Родители увидели, каким образом печатаются материалы ЕГЭ и сами написали экзаменационную работу по русскому языку.