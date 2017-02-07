В праздник 23 Февраля в центре Омска перекроют дороги

Департамент общественной безопасности омской мэрии заранее предупреждает: 23 февраля во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества в центре города будет перекрыто движение на ряде улиц и площадей.

С 10:00 до 12:00 закроют проезд по улице Маршала Жукова — на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова. Здесь состоится церемония возложения цветов к памятникам, воздвигнутым генералу Дмитрию Карбышеву и маршалу Георгию Жукову.

С 09:00 до 15:00 будет проводиться торжественное построение войск Омского гарнизона.

Госавтоинспекция перекроет движение на нескольких дорогах:

улица Ленина (участок от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);

Банковский переулок (участок от улицы Певцова до Соборной площади);

улица Ивана Алексеева (участок от Соборной площади до улицы Красина);

улица Тарская (участок от улицы Ленина до улицы Красина);

улица Спартаковская (участок от улицы Партизанской до улицы Красина).

Также с 20:00 среды, 22 февраля, по 15:00 четверга, 23 февраля, в местах проведения праздничных мероприятий будет ограничена парковка всех видов транспорта.