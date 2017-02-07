В праздник 23 Февраля в центре Омска перекроют дороги
Движение будет ограничено на нескольких улицах, где запланировано торжественное построение войск Омского гарнизона.
Движение будет ограничено на нескольких улицах, где запланировано торжественное построение войск Омского гарнизона.
Департамент общественной безопасности омской мэрии заранее предупреждает: 23 февраля во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества в центре города будет перекрыто движение на ряде улиц и площадей.
С 10:00 до 12:00 закроют проезд по улице Маршала Жукова — на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Лермонтова. Здесь состоится церемония возложения цветов к памятникам, воздвигнутым генералу Дмитрию Карбышеву и маршалу Георгию Жукову.
С 09:00 до 15:00 будет проводиться торжественное построение войск Омского гарнизона.
Госавтоинспекция перекроет движение на нескольких дорогах:
Также с 20:00 среды, 22 февраля, по 15:00 четверга, 23 февраля, в местах проведения праздничных мероприятий будет ограничена парковка всех видов транспорта.