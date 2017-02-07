ВС РБ отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Баку

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.

Генеральная прокуратура Беларуси в январе текущего года приняла решение выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде республики. Так как Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры, решение о выдаче вступило в силу. К слову, самого Лапшина в зале суда не было, присутствовала его жена Катерина.