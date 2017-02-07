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13:50 (мск), источник: Sputnik.by

ВС РБ отклонил жалобу Лапшина на решение о его выдаче Баку

МИНСК, 6 фев —Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.

Генеральная прокуратура Беларуси в январе текущего года приняла решение выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде республики. Так как Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры, решение о выдаче вступило в силу. К слову, самого Лапшина в зале суда не было, присутствовала его жена Катерина.

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«Когда у нас закончится “белорусский этап”, мы продолжим бороться в Азербайджане», — заявила она журналистам.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса страны.

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