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13:36 (мск), источник: Интерфакс

В мэрии Москвы заявили о сокращении числа инвалидов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Численность инвалидов в Москве снизилась до 1,1 млн человек, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

«Совсем недавно, в прошлом году, эта цифра составляла 1,2 млн. За счет мер, принимаемых правительством города, в результате развития реабилитационных процедур, обеспечения техническими средствами реабилитации, развития здравоохранения, мы снизили количество где-то на 100 тысяч человек», — сказал Петросян на заседании президиума городского правительства во вторник. Он подчеркнул, что численность инвалидов в Москве удалось снизить впервые в последние 25 лет.

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