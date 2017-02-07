В мэрии Москвы заявили о сокращении числа инвалидов
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Численность инвалидов в Москве снизилась до 1,1 млн человек, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Численность инвалидов в Москве снизилась до 1,1 млн человек, сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.
«Совсем недавно, в прошлом году, эта цифра составляла 1,2 млн. За счет мер, принимаемых правительством города, в результате развития реабилитационных процедур, обеспечения техническими средствами реабилитации, развития здравоохранения, мы снизили количество