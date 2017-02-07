В мэрии Москвы заявили о сокращении числа инвалидов

«Совсем недавно, в прошлом году, эта цифра составляла 1,2 млн. За счет мер, принимаемых правительством города, в результате развития реабилитационных процедур, обеспечения техническими средствами реабилитации, развития здравоохранения, мы снизили количество где-то на 100 тысяч человек», — сказал Петросян на заседании президиума городского правительства во вторник. Он подчеркнул, что численность инвалидов в Москве удалось снизить впервые в последние 25 лет.