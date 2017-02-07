Эффект «Притяжения»: секреты создания фильма
Создатели нашумевшего фильма поделились с
Создатели нашумевшего фильма поделились с
Картина Федора Бондарчука уже наделала много шума, как первый российский фильм о вторжении инопланетян. «Притяжение» держится в лидерах российского проката. На сегодняшний день картину посмотрели 2,5 миллиона зрителей.
Наше внимание фильм привлек беспрецедентными для российского кинематографа визуальными эффектами.
Нам удалось заглянуть в мир высоких технологий кинематографа будущего и узнать некоторые технические подробности создания фильма. Специально для читателей
К проекту была привлечена ведущая российская студия по производству визуальных эффектов MainRoad Post. За уникальный живой
«Мы из Чертаново»
Большая часть съемок прошла в районе Северное Чертаново. В павильоне была построена декорация трех этажей настоящего Чертановского блочного дома, который был разрушен в результате падения «тарелки». По сюжету именно в нем оказались герои в момент катастрофы.
Район в фильме полностью цифровой: полностью сконструирован и смоделирован специалистами по спецэффектам. Там бегают цифровые дети и ездят цифровые машины. Получился абсолютно цифровой мир, который был на графике построен, а потом разрушен. Как рассказал Федор Бондарчук, «вся картина на 50% “нарисована”. Это настоящее пиршество графики.».
Как рассказал порталу
Был внедрен алгоритм дорожного трафика: автомобили ездили, поворачивали, реагировали на светофоры. Здания были смоделированы таким образом, чтобы они смогли максимально реалистично разрушаться. Некоторые «внутренности» домов были «прорисованы» специалистами вплоть до арматуры.
Пришельцы
В сценах с пришельцами принимали участие каскадеры с датчиками технологии MotionCapture. Некоторые особенности пришельцев стали для зрителей настоящим сюрпризом. Специалисты по визуальным эффектом довольно долго работали над образом пришельца.
Это был первый настолько сложный персонаж в нашей практике.
Образ был придуман художником. Потом уже к этому образу специалисты по графике начали собирать некий каркас: скелет, мышечную структуру.
Арман Яхин: «Совместно с художником была продумана механика движения пришельца, чтобы он был не просто эффектным, но и “адекватным” с точки зрения движения».
Так рождался полностью «цифровой пришелец»:
Например, был придуман целый аудиомир инопланетян со своим оригинальным языком и звуками, где природа и технологии пришельцев строились по принципу состояния воды. О ее создании рассказал
Работы над визуальными эффектами начались еще задолго до начала съемок фильма и длились в общей сложности 1,5 года. Общее число специалистов, работавших над эффектами фильма «Притяжение» составила 255 человек.