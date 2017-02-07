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13:24 (мск)

Эффект «Притяжения»: секреты создания фильма

Создатели нашумевшего фильма поделились с Hi-Tech Mail.ru секретами появления фантастического мира пришельцев, а также эксклюзивными рабочими фото- и видео-материалами.

Картина Федора Бондарчука уже наделала много шума, как первый российский фильм о вторжении инопланетян. «Притяжение» держится в лидерах российского проката. На сегодняшний день картину посмотрели 2,5 миллиона зрителей.
Наше внимание фильм привлек беспрецедентными для российского кинематографа визуальными эффектами.
Нам удалось заглянуть в мир высоких технологий кинематографа будущего и узнать некоторые технические подробности создания фильма. Специально для читателей Hi-Tech Mail.ru создатели картины предоставили нам видео-ролик о захвтывающем процессе создания эффектов в картине:

К проекту была привлечена ведущая российская студия по производству визуальных эффектов MainRoad Post. За уникальный живой саунд-дизайн отвечал австралиец Дэйв Уайтхэд, известный по работам над блокбастерами «Кинг Конг», «Район № 9», «Прибытие» и трилогией «Хоббит».

«Мы из Чертаново»

Большая часть съемок прошла в районе Северное Чертаново. В павильоне была построена декорация трех этажей настоящего Чертановского блочного дома, который был разрушен в результате падения «тарелки». По сюжету именно в нем оказались герои в момент катастрофы.

Район в фильме полностью цифровой: полностью сконструирован и смоделирован специалистами по спецэффектам. Там бегают цифровые дети и ездят цифровые машины. Получился абсолютно цифровой мир, который был на графике построен, а потом разрушен. Как рассказал Федор Бондарчук, «вся картина на 50% “нарисована”. Это настоящее пиршество графики.».

Как рассказал порталу Hi-Tech Mail.ru руководитель студии Main Road Post, основные работы по визуальным эффектам были выполнены на графической платформе Houdini. При «создании» района были полностью смоделированы здания, за основу были взяты настоящие чертежи существующих домов, на основе которых была собрана целая архитектурная библиотека. Далее, специалисты «заполняли» район деревьями, детскими площадками.

Был внедрен алгоритм дорожного трафика: автомобили ездили, поворачивали, реагировали на светофоры. Здания были смоделированы таким образом, чтобы они смогли максимально реалистично разрушаться. Некоторые «внутренности» домов были «прорисованы» специалистами вплоть до арматуры.

Пришельцы

В сценах с пришельцами принимали участие каскадеры с датчиками технологии MotionCapture. Некоторые особенности пришельцев стали для зрителей настоящим сюрпризом. Специалисты по визуальным эффектом довольно долго работали над образом пришельца.

Это был первый настолько сложный персонаж в нашей практике.
Арман ЯхинРуководитель студии Main Road Post

Образ был придуман художником. Потом уже к этому образу специалисты по графике начали собирать некий каркас: скелет, мышечную структуру.

Арман Яхин: «Совместно с художником была продумана механика движения пришельца, чтобы он был не просто эффектным, но и “адекватным” с точки зрения движения».

Так рождался полностью «цифровой пришелец»:

Например, был придуман целый аудиомир инопланетян со своим оригинальным языком и звуками, где природа и технологии пришельцев строились по принципу состояния воды. О ее создании рассказал саунд-дизайнер Дэйв Уайтхед: «Я бросал трубку гигантских размеров, на конце которой был подвешен микрофон, в воды океана и фиксировал таким образом все звуки и всплески».

Работы над визуальными эффектами начались еще задолго до начала съемок фильма и длились в общей сложности 1,5 года. Общее число специалистов, работавших над эффектами фильма «Притяжение» составила 255 человек.

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