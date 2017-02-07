Двое борисоглебских школьников поедут на стажировку в вузы Франции и Великобритании
Работы ребят стали лучшими в области биологии на всероссийском конкурсе «Юниор-2017».
Работы ребят стали лучшими в области биологии на всероссийском конкурсе «Юниор-2017».
Вопитанники Борисоглебского
Мероприятие прошло в Московском
— Конкурс включал в себя предметную олимпиаду, а также защиту исследовательского проекта. В секции «биология» в финал вышли 75 школьников страны. Из Воронежской области до финала дошли семь работ, но только Иван и Екатерина стали победителями, — рассказала руководитель группы Светлана Владимирова.
Екатерина Лисовская за лучшую работу по биологии «Изучение галлообразующих насекомых и клещей
Научными руководителями ребят являются педагоги центра — Светлана Владимирова и Надежда Святодух.
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» — один из самых престижных конкурсов страны Он входит в перечень так называемых ректорских олимпиад и олимпиад школьников, которые дают льготы на поступление в ВУЗы. При поступлении в вузы страны по профилю биология и химия победители получат льготы.