Двое борисоглебских школьников поедут на стажировку в вузы Франции и Великобритании

Вопитанники Борисоглебского учебно-исследовательского экологического центра имени Павловского Иван Коробов и Екатерина Лисовская победили во всероссийском конкурсе научных работ «Юниор-2017», сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» научный руководитель школьников Светлана Владимирова во вторник, 7 февраля. Ребят наградили стажировкой в вузах Франции и Великобритании.

Мероприятие прошло в Московском Инженерно-физическом институте биомедицины в воскресенье, 5 февраля. В 2017 году конкурс проводили по двум направлениям: «Инженерные науки» и «Естественные науки». Работы борисоглебских школьников стали лучшими по биологическому профилю.

— Конкурс включал в себя предметную олимпиаду, а также защиту исследовательского проекта. В секции «биология» в финал вышли 75 школьников страны. Из Воронежской области до финала дошли семь работ, но только Иван и Екатерина стали победителями, — рассказала руководитель группы Светлана Владимирова.

Екатерина Лисовская за лучшую работу по биологии «Изучение галлообразующих насекомых и клещей древесно-кустарниковых пород поймы реи Хопра» получила сертификат на стажировку в национальный институт прикладных наук в Лионе (Франция). Иван Коробов за лучшую работу в области биологии «Оценка качества воды Большого Голого озера физико-химическим и биоиндикационным методами» в составе группы школьников-победителей отправится на стажировку в университет Хериот-Уатт в Эдинбурге (Великобритания).

Научными руководителями ребят являются педагоги центра — Светлана Владимирова и Надежда Святодух.

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» — один из самых престижных конкурсов страны Он входит в перечень так называемых ректорских олимпиад и олимпиад школьников, которые дают льготы на поступление в ВУЗы. При поступлении в вузы страны по профилю биология и химия победители получат льготы.