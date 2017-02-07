Красноярский трудотряд набирает подростков на новый сезон

В Красноярске во всех подразделениях трудовых отрядов главы города с 10 февраля начинается приём документов для трудоустройства подростков на март.

Принять участие в работе трудовых отрядов могут ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки заняты не только на благоустройстве и озеленении, но и работают в бригадах швей, художников, учителей по основам компьютерной грамотности, социальных бригадах.

Трудоустройство возможно только при предъявлении полного пакета документов: 2 копии паспорта, 2 копии расчётного счета на имя работника, медицинская справка по форме 086-У, копия СНИЛС и ИНН (при наличии таковых), для 14 и 15-летних — ребят разрешение от родителей, для 14-летних обязательна справка-разрешение из органов опеки, для 14 и 15-летних — справка с места учебы с указанием времени обучения.

Документы можно принести в интересующее структурное подразделение ТОГГ.