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15:29 (мск), источник: Калининград.Ru

В ГИБДД возбудили дело из-за плохой уборки снега в Калининграде

Госавтоинспекция возбудила административное дело из-за неудовлетворительной уборки улиц в областном центре в период снегопада. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил начальник городского отдела ГИБДД Александр Вытнов.

Источник: Калининград.Ru

— Нами возбуждено административное расследование по факту неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети по статье 12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Виновные лица — мастер либо само предприятие как юрлицо — будут привлечены к административной ответственности, — прокомментировал Вытнов.

По его словам, в ночь на 7 февраля на улицы города вышло восемь уборочных машин, в то время как по подсчётам ГИБДД на дорогах должно одновременно работать 20 транспортных средств.

Муниципальное предприятие «Чистота», ответственное за содержание улично-дорожной сети в зимний период, не готово к выполнению своих функциональных обязанностей. В период интенсивного выпадения снега у них не хватает специальной техники. Поэтому в настоящий момент противогололёдными материалами обработаны только центральные улицы, — сказал начальник отдела ГИБДД по Калининграду.

Он также отметил, что противогололёдные материалы не отвечают требованиям. В частности, МП «Чистота» не использует реагенты и не проводит предварительную обработку улиц с учётом прогноза. «Качество песко-соляной смеси вызывает недоверие в связи с тем, что она плохо устраняет наледь, и наледь не распадается при таком морозе», — добавил Александр Вытнов.

Перед началом зимнего сезона ведомство направляло представление главе Калининграда Александру Ярошуку, в котором указало на необходимость закупки снегоуборочной техники и современных реагентов. Однако власти ответили, что в бюджете не хватает средств на эти цели.

Снег в регионе выпал во второй половине дня в понедельник, 6 февраля. Синоптики обещают осадки до 8 февраля.

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