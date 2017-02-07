В ГИБДД возбудили дело из-за плохой уборки снега в Калининграде
Госавтоинспекция возбудила административное дело
Госавтоинспекция возбудила административное дело
— Нами возбуждено административное расследование по факту неудовлетворительного состояния
По его словам, в ночь на 7 февраля на улицы города вышло восемь уборочных машин, в то время как по подсчётам ГИБДД на дорогах должно одновременно работать 20 транспортных средств.
Муниципальное предприятие «Чистота», ответственное за содержание
Он также отметил, что противогололёдные материалы не отвечают требованиям. В частности, МП «Чистота» не использует реагенты и не проводит предварительную обработку улиц с учётом прогноза. «Качество
Перед началом зимнего сезона ведомство направляло представление главе Калининграда Александру Ярошуку, в котором указало на необходимость закупки снегоуборочной техники и современных реагентов. Однако власти ответили, что в бюджете не хватает средств на эти цели.
Снег в регионе выпал во второй половине дня в понедельник, 6 февраля. Синоптики обещают осадки до 8 февраля.