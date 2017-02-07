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14:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске назвали дату последних звонков и школьных выпускных

Праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время.

Последние звонки для выпускников 9 и 11 классов красноярских школ состоятся 25 мая. Об этом сегодня сообщили в главном управлении образования мэрии.

«Выпускные балы у старшеклассников состоятся 23 июня. Вручение аттестатов в обязательном порядке проводится в стенах образовательных учреждений, организацией неофициальной части мероприятия занимаются родители и сами выпускники. Что касается 9-х классов, учреждения определяют время проведения самостоятельно, “фиксированной” даты нет», — рассказала руководитель управления Татьяна Ситдикова.

В отличие от прошлых лет, праздничные линейки начнутся не с утра, а в послеобеденное время с 12.00 до 16.00. Будет действовать запрет на выезд классов за пределы города Красноярска. Если выпускник не будет принимать участие в общих мероприятиях, то родителям необходимо предоставить администрации школы расписку о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка.

В текущем учебном году аттестаты получат около 8 тыс. выпускников 9-х классов и 4,5 тыс. 11-классников.

По материалам пресс-службы городской администрации.

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