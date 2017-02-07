Автомобильные номера Республики Крым начали получать новосибирские автовладельцы

Валерий Трусеев, автовладелец: «А вот регион у нас 154. А тут неожиданно 82. Это получается чего? Первый раз вижу, не знаю какой. Какой может быть регион».

В ГИБДД напротив авторынка не протолкнуться. Валерий Михайлович купил машину час назад. В окне регистрации получает новые номера. Через минуту понимает — что-то с ними не так.

В ГИБДД поясняют — 82-й регион — это Крым. Там номера не особо востребованы. А у нас не хватает. Вот и перераспределили. В наш регион пришла партия в 10 тысяч пар. За день в отделе выдают всего по 20−30 штук. Автолюбители чаще ставят на учёт старые машины. И оставляют номера от прошлого хозяина. Так дешевле — не надо платить пошлину за госзнаки. Да и закон позволяет.

Евгений Щепкин, замначальника отдела технадзора и регистрации № 1 ГИБДД ГУ МВД РФ по НСО: «Привязка по госномерам уже давно не предусмотрена правилами регистрации. В любом регионе могут выдаваться регистрационные знаки. Не привязанные в цифровом обозначении к этому региону».

Сегодня житель Новосибирска может ездить на номерах Кемерова, Омска, Барнаула. У машины меняются владельцы, а номер — первоначальный. Откуда приехал автомобиль с 82-м регионом — определить и вовсе невозможно. Кроме Новосибирска такие знаки выдают ещё в 14-ти областях России.