«Лыжню России» на Южном Урале перенесли из-за морозов

Морозы стали причиной переноса массовой гонки «Лыжня России» на Южном Урале, соревнования пройдут не 11, а 19 февраля, сообщают в региональном министерстве спорта.

«По прогнозам столбик термометра в эти выходные опустится до -28 градусов. Конечно, в такую погоду ни о каких лыжных гонках, тем более среди детей, не может идти речи», — отметил глава южноуральского спортивного ведомства Леонид Одер.

Перенос даты не повлияет на формат мероприятия: забеги на 5 и 10 километров стартуют на территории I корпуса ЧелГУ (Челябинск), на лыжном стадионе им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст) и на территории Экопарка (Магнитогорск).

Добавим, что организаторы ожидают около 14 тысяч участников, для лыжников младше 18 лет необходим медицинский допуск. Программу «Лыжни России-2017» можно увидеть здесь.