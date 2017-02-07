В Омскую область придут аномальные холода
Уже с завтрашнего дня, 8 февраля, в Омской области ожидается аномально холодная погода, которая будет держаться до 12 февраля.
Уже с завтрашнего дня, 8 февраля, в Омской области ожидается аномально холодная погода, которая будет держаться до 12 февраля.
Среднесуточная температура в регионе в этот период опустится ниже климатической нормы на 10º С и более, передает
«В такую погоду лучше остаться на территории населенного пункта. Если же перенести поездку невозможно, специалисты рекомендуют укомплектовать машину дополнительными буксировочными тросами, проверить состав автомобильной аптечки, наличие знака аварийной остановки. В случае, если планируется перевозка женщин и детей, следует запастись теплыми одеялами и горячим питьем», — дал свои рекомендации глава департамента общественной безопасности Алексей Сиренко.
Кроме того, жителей региона убедительно просят заряжать телефоны и прочие гаджеты, которые могут понадобиться для вызова аварийных служб.