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14:03 (мск), источник: СуперОмск

В Омскую область придут аномальные холода

Уже с завтрашнего дня, 8 февраля, в Омской области ожидается аномально холодная погода, которая будет держаться до 12 февраля.

Среднесуточная температура в регионе в этот период опустится ниже климатической нормы на 10º С и более, передает пресс-служба мэрии со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского Гидрометцентра.

«В такую погоду лучше остаться на территории населенного пункта. Если же перенести поездку невозможно, специалисты рекомендуют укомплектовать машину дополнительными буксировочными тросами, проверить состав автомобильной аптечки, наличие знака аварийной остановки. В случае, если планируется перевозка женщин и детей, следует запастись теплыми одеялами и горячим питьем», — дал свои рекомендации глава департамента общественной безопасности Алексей Сиренко.

Кроме того, жителей региона убедительно просят заряжать телефоны и прочие гаджеты, которые могут понадобиться для вызова аварийных служб.

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