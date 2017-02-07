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14:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии похолодает до -29 градусов — МЧС

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане похолодает до -29 градусов. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что завтра, 8 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. По юго-востоку республики прогнозируются снег, метель, на дорогах снежных заносы. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Днем по юго-востоку порывы будут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -18,-23 градуса, при прояснениях до -29, днем -13,-18, местами до -22. В МЧС предупредили об ухудшении видимости на отдельных участках трасс от 500 до 1000 метров.

«Прогнозируется затруднение движения автотранспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на участках федеральных трасс, где производятся работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна. Возникновение дорожно-транспортных происшествий на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 не выше локального уровня в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей», — отметили в ведомстве.

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