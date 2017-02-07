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17:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Забег «День Влюбленных» пройдет в Ростове

Ростовчане смогут поучаствовать во Всемирном забеге «День Влюбленных» 12 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщается на сайте администрации Ростова, забег начнется в парке имени Николая Островского в 12.00. Участники забега, которым выдадут тематические нагрудные наклейки, стартуют у входа в парк со стороны ДК «Ростсельмаш». Им предлагается четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

«Организаторы отмечают, что цель акции заключается не только в оздоровлении, но и в поиске своей второй половинки», — говорится в сообщении.

Желающие поучаствовать в забеге могут зарегистрироваться перед его стартом на официальных страницах в «Вконтакте» и «Фейсбуке» организатора мероприятия — школы правильного бега «I love Running RND».

Напомним, Всемирный забег «День Влюбленных» проходит в 43 городах России, а также в Казахстане, Латвии, Кыргызстане, ОАЭ, Украине, Канаде и Эстонии.

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