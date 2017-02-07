Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Кремль не согласился с заявлением Трампа
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Минздрав готовит важные изменения в национальные прививочные календари
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар – СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
13:59 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 6 школ

В Калининграде из-за высокого процента заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыли шесть школ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, полностью прекращены занятия в школах № 10, 26, 43, 44 и 49 (корпус на ул. Кирова) и № 19 (на Тенистой аллее общее количество классов — 190). Частично обучение приостановлено в 20 школах, или в 122 классах. Общее количество обучающихся в школах города — 50 676, из них заболевших гриппом и ОРВИ — 8 171 (16,12%).

Напомним, в конце января региональное управление Роспотребнадзора сообщало о том, что из-за гриппа и ОРВИ занятия временно приостановлены в 10 классах 7 школ Калининградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Припорошило: снег стал причиной ДТП и пробок в Калининградской области
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Регионам предлагают платить за медстраховку репетиторов и нянь
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Правозащитники сообщили о массовых казнях в сирийской тюрьме
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
В сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза Трогательными кадрами мама девочки Кэти Холмс поделилась в своем Инстаграме.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь