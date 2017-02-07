В Калининграде на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 6 школ

В частности, полностью прекращены занятия в школах № 10, 26, 43, 44 и 49 (корпус на ул. Кирова) и № 19 (на Тенистой аллее общее количество классов — 190). Частично обучение приостановлено в 20 школах, или в 122 классах. Общее количество обучающихся в школах города — 50 676, из них заболевших гриппом и ОРВИ — 8 171 (16,12%).

Напомним, в конце января региональное управление Роспотребнадзора сообщало о том, что из-за гриппа и ОРВИ занятия временно приостановлены в 10 классах 7 школ Калининградской области.