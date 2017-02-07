МВД Молдовы мобилизует все силы

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В связи с действием на территории республики «желтого кода» метеоопасности все подразделения министерства внутренних дел Молдовы готовы к действиям в случае возникновения непредвиденных ситуаций, сообщили во вторник в МВД.

По информации Национального инспектората по патрулированию, на некоторых трассах страны уже образовалась гололедица. Речь идет о южной части страны — районах Каушаны и Штефан-Водэ.

Осадки зарегистрированы также в Бельцах, Единцах, Бричанах, Окнице, Дрокии, Дондюшанах, Сынджерей, Глодянах, Фалештах, Сороках, Флорештах и в Кишиневе. Однако пока все дороги в этих районах доступны для транспорта.