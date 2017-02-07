МВД Молдовы мобилизует все силы
Все подразделения министерства внутренних дел Молдовы приведены в режим повышенной готовности.
Все подразделения министерства внутренних дел Молдовы приведены в режим повышенной готовности.
КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В связи с действием на территории республики «желтого кода» метеоопасности все подразделения министерства внутренних дел Молдовы готовы к действиям в случае возникновения непредвиденных ситуаций, сообщили во вторник в МВД.
По информации Национального инспектората по патрулированию, на некоторых трассах страны уже образовалась гололедица. Речь идет о южной части страны — районах Каушаны и
Осадки зарегистрированы также в Бельцах, Единцах, Бричанах, Окнице, Дрокии, Дондюшанах, Сынджерей, Глодянах, Фалештах, Сороках, Флорештах и в Кишиневе. Однако пока все дороги в этих районах доступны для транспорта.
В настоящее время спецтехника рассыпает на трассах страны противогололедный материал.
Спасатели и полиция призывают водителей быть бдительными на дорогах, перед выездом проверить транспортное средство, удостовериться, что топлива достаточно, а авто должны образом оснащено. В случае ЧП граждан просят обращаться за помощью, набрав номер 901.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы с 7 по 10 февраля объявила «желтый код» метеоопасности в связи с резким изменением погоды. По прогнозу синоптиков, уже со вторника в республике ожидается понижение температуры воздуха.
Смена погоды связана с перемещением южного циклона вблизи Молдовы. Таким образом, в республике во вторник пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, постепенно переходящие в снег. Ночью они станут интенсивнее. Их объем составит 7−15 литров на квадратный метр. Также в эти два дня усилится восточный ветер. Его порывы достигнут 15−20 м/c.
Местами, предупреждают синоптики, ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах — гололедица и снежные заносы.
«К 9 февраля резко похолодает. Среднесуточная температура воздуха упадет на 10−15 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении метеорологов.
Если 7 и 8 февраля в ночные часы столбик термометра покажет —1, —6 градусов, то уже в последующие два дня ожидается до —20 градусов по Цельсию. Днем метеорологи прогнозируют от —3 до —13 градусов. Затем температура в среднем поднимется на 3−5 градусов, но холода останутся.