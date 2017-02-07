Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как мы растим маленьких тиранов
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
14:34 (мск), источник: СуперОмск

«Омск сиротеет»: близкие, друзья и коллеги простились с бывшим депутатом Госдумы Иваном Викторовым

Во вторник, 7 февраля, в Омске прошла церемония прощания с депутатом Госдумы 4-го созыва, одним из учредителей фонда имени Манякина Иваном Викторовым.

Не успели омичи оправиться от смерти «советского мэра» Юрия Глебова, как случилась новая невосполнимая утрата. На 81-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы Иван Кириллович Викторов.

Мне, к сожалению, довелось с ним познакомиться только накануне 300-летия Омска. Позже мы пересекались на городских и областных мероприятиях, последняя встреча случилась на траурной церемонии прощания с Юрием Глебовым. И кто бы мог ожидать, что «бодрый дедушка» (так я про себя окрестила Ивана Викторовича) покинет нас столь скоро.

Увы, узнать об Иване Кирилловиче больше удалось только на прощании с ним. От близких ему людей. К началу отпевания во Дворце искусств «Сибиряк» собрались, пожалуй, самые родные Ивану Кирилловичу люди. Среди них одиноко стоял генеральный директор АО «Основа Холдинг» Александр Антропенко.

«К сожалению, на мой взгляд, Иван Кириллович ушел раньше, чем хотелось бы. Причем ушел неожиданно. Оценивая сейчас весь его жизненный путь, можно сказать, что он, действительно, вырос интересным, собранным человеком, глубоко любящим свою отчизну и людей. Всю свою жизнь он старался направить на служение людям, памяти о них. Поэтому многие общественные проекты связаны с восстановлением в памяти нашего сообщества поэтов, художников, Героев Труда и многих других. Ушел добрый и хороший человек, на мой взгляд, настолько переживающий за Россию, что этому у него надо еще поучиться», — поделился Александр Антропенко.

После отпевания, которое провел отец Дмитрий Олихов, постепенно начали подтягиваться омичи, как известные, так и нет, чтобы проститься со своим другом и коллегой. Отовсюду слышалось, что, несмотря на свой возраст, у Ивана Кирилловича было множество планов и идей, которые не удалось осуществить.

«Ивана Кирилловича знаю давно-давно. Когда мы познакомились более плотно, я очень удивился его кругозору. Последнее время мы тоже поддерживали отношения. Когда была учреждена медаль Сергея Иосифовича Манякина, он в этом принимал самое активное участие. Скажу, что его уход для нас был неожиданным, поскольку Иван Кириллович всегда был очень активным, участвовал в городских и областных мероприятиях. Мне даже трудно найти у него какие-то отрицательные качества. Я считаю, что омичи потеряли настоящего гражданина, настоящего земляка. Пусть земля ему будет пухом, мы будем помнить его всегда», — рассказывает председатель Омского регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия» Анатолий Адабир.

Коллега Ивана Кирилловича по работе в 4-м созыве Госдумы Сергей Бабурин прилетел из Москвы проститься со своим другом. Сергей Николаевич рассказал любопытную историю о переговорах с Виктором Ющенко, на которые он позвал именно Ивана Кирилловича.

«Я хочу передать слова соболезнования от Омского землячества в Москве, становлению которого Иван Кириллович много помогал в 90-е годы. Уход Ивана Кирилловича для всех нас — огромная утрата. Несмотря на годы, он продолжал активно заниматься сбережением культуры, сбережением омских традиций. Книги Ивана Кирилловича написаны его сердцем. В памяти у всех у нас он останется добросовестным, трудолюбивым человеком, как партийный работник, как работник на государственной службе, как депутат Государственной думы. И, когда мне нужно было, например, ехать на встречу с Виктором Ющенко, у меня даже не было вопросов, кого из депутатов взять на эту достаточно непростую политическую беседу. И мы с Иваном Кирилловичем четыре часа добросовестно отработали с Ющенко и его заместителем, говоря об Украине и России. А сколько осталось неисполненных планов у Ивана Кирилловича!.. Жаль, его потенциал был не до конца использован. Светлая ему память. Я горжусь нашими добрыми отношениями. До тех пор пока мы живы, он будет жив», — сказал Бабурин.

Ранее глубокие соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Ивана Кирилловича выразил президент фонда развития Омской области Степан Бонковский:

«Ушел из жизни творческий человек, выдающийся государственный и общественный деятель. Он был верным другом и наставником, человеком удивительной работоспособности, беззаветно преданный интересам жителей Омской области. Иван Кириллович до последней минуты был активным и неравнодушным гражданином, под его руководством мы реализовали социальные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, вместе учредили Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина. Ивана Кирилловича больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах».

В день похорон проститься с Иваном Викторовичем пришли и власти предержащие нашего города и области. Мэр Вячеслав Двораковский, явно вспоминая тяжелое для всех прощание с Юрием Глебовым, сказал очень грустные слова о том, что «Омск сиротеет».

«Омск сиротеет. Один за одним нас покидают люди, которые своим примером показывали, как можно бескорыстно и искренне служить городу и людям. Иван Кириллович был человеком уникального масштаба: одни его помнят как умнейшего руководителя областного статуправления. Другие помнят его как принципиального депутата Госдумы. Третьи помнят его как любителя поэзии, члена городского общества пушкинистов. Он был автором книг, публицистом и автором оригинальных журналистских статей. О нем скорбят сегодня не только в Омске, но и в тех районах, где он работал. Совершенно не укладывается в сознании, что мы потеряли настолько удивительно одаренного человека», — высказался мэр.

Зампред правительства Владимир Компанейщиков в своей речи выразил соболезнования от лица губернатора и всего правительства.

«Сегодня мы провожаем в последний путь человека, который был бесконечным патриотом родного региона; человека, который всю жизнь делал все от себя зависящее, чтобы люди жили лучше, счастливее и вкладывал в это всю душу, весь свой интеллект и силы. Даже после выхода на пенсию он продолжал активно заниматься общественными проектами, политической жизнью региона и делал это всегда очень ответственно и очень грамотно. Мне не так много довелось быть с Иваном Кирилловичем в каких-то совместных делах, но то, что я увидел в нем, — это качества человека с большой искренней душой. Жаль, что он ушел от нас. Пусть земля будет ему пухом. От имени губернатора Виктора Ивановича Назарова, который сегодня в командировке на Севере Омской области, и от коллег по правительству наши глубокие соболезнования родным и близким покойного», — сказал Компанейщиков.

К моменту завершения церемонии прощания зал был полон скорбящих людей, пришедших проститься с Иваном Кирилловичем.

Друзья усопшего с удовольствием разглядывали его книги и награды, родственники пребывали в безутешном горе, и все говорило о том, насколько рано ушел человек с такими большими планами, идеями и любовью к людям, которая проявлялась во все проектах и делах Ивана Кирилловича.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
В Москве увеличат налог на жилье
Ставки по ипотеке упали до уровня 2014 года
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь