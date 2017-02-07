«Омск сиротеет»: близкие, друзья и коллеги простились с бывшим депутатом Госдумы Иваном Викторовым

Не успели омичи оправиться от смерти «советского мэра» Юрия Глебова, как случилась новая невосполнимая утрата. На 81-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы Иван Кириллович Викторов.

Мне, к сожалению, довелось с ним познакомиться только накануне 300-летия Омска. Позже мы пересекались на городских и областных мероприятиях, последняя встреча случилась на траурной церемонии прощания с Юрием Глебовым. И кто бы мог ожидать, что «бодрый дедушка» (так я про себя окрестила Ивана Викторовича) покинет нас столь скоро. Увы, узнать об Иване Кирилловиче больше удалось только на прощании с ним. От близких ему людей. К началу отпевания во Дворце искусств «Сибиряк» собрались, пожалуй, самые родные Ивану Кирилловичу люди. Среди них одиноко стоял генеральный директор АО «Основа Холдинг» Александр Антропенко.

«К сожалению, на мой взгляд, Иван Кириллович ушел раньше, чем хотелось бы. Причем ушел неожиданно. Оценивая сейчас весь его жизненный путь, можно сказать, что он, действительно, вырос интересным, собранным человеком, глубоко любящим свою отчизну и людей. Всю свою жизнь он старался направить на служение людям, памяти о них. Поэтому многие общественные проекты связаны с восстановлением в памяти нашего сообщества поэтов, художников, Героев Труда и многих других. Ушел добрый и хороший человек, на мой взгляд, настолько переживающий за Россию, что этому у него надо еще поучиться», — поделился Александр Антропенко. После отпевания, которое провел отец Дмитрий Олихов, постепенно начали подтягиваться омичи, как известные, так и нет, чтобы проститься со своим другом и коллегой. Отовсюду слышалось, что, несмотря на свой возраст, у Ивана Кирилловича было множество планов и идей, которые не удалось осуществить. «Ивана Кирилловича знаю давно-давно. Когда мы познакомились более плотно, я очень удивился его кругозору. Последнее время мы тоже поддерживали отношения. Когда была учреждена медаль Сергея Иосифовича Манякина, он в этом принимал самое активное участие. Скажу, что его уход для нас был неожиданным, поскольку Иван Кириллович всегда был очень активным, участвовал в городских и областных мероприятиях. Мне даже трудно найти у него какие-то отрицательные качества. Я считаю, что омичи потеряли настоящего гражданина, настоящего земляка. Пусть земля ему будет пухом, мы будем помнить его всегда», — рассказывает председатель Омского регионального координационного Совета сторонников партии «Единая Россия» Анатолий Адабир.

Коллега Ивана Кирилловича по работе в 4-м созыве Госдумы Сергей Бабурин прилетел из Москвы проститься со своим другом. Сергей Николаевич рассказал любопытную историю о переговорах с Виктором Ющенко, на которые он позвал именно Ивана Кирилловича. «Я хочу передать слова соболезнования от Омского землячества в Москве, становлению которого Иван Кириллович много помогал в 90-е годы. Уход Ивана Кирилловича для всех нас — огромная утрата. Несмотря на годы, он продолжал активно заниматься сбережением культуры, сбережением омских традиций. Книги Ивана Кирилловича написаны его сердцем. В памяти у всех у нас он останется добросовестным, трудолюбивым человеком, как партийный работник, как работник на государственной службе, как депутат Государственной думы. И, когда мне нужно было, например, ехать на встречу с Виктором Ющенко, у меня даже не было вопросов, кого из депутатов взять на эту достаточно непростую политическую беседу. И мы с Иваном Кирилловичем четыре часа добросовестно отработали с Ющенко и его заместителем, говоря об Украине и России. А сколько осталось неисполненных планов у Ивана Кирилловича!.. Жаль, его потенциал был не до конца использован. Светлая ему память. Я горжусь нашими добрыми отношениями. До тех пор пока мы живы, он будет жив», — сказал Бабурин.

Ранее глубокие соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Ивана Кирилловича выразил президент фонда развития Омской области Степан Бонковский: «Ушел из жизни творческий человек, выдающийся государственный и общественный деятель. Он был верным другом и наставником, человеком удивительной работоспособности, беззаветно преданный интересам жителей Омской области. Иван Кириллович до последней минуты был активным и неравнодушным гражданином, под его руководством мы реализовали социальные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, вместе учредили Фонд развития Омской области имени С. И. Манякина. Ивана Кирилловича больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах». В день похорон проститься с Иваном Викторовичем пришли и власти предержащие нашего города и области. Мэр Вячеслав Двораковский, явно вспоминая тяжелое для всех прощание с Юрием Глебовым, сказал очень грустные слова о том, что «Омск сиротеет».