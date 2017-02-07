Названы адреса пунктов обогрева для водителей в Воронежской области

Помощь при поломках, место для отдыха и приёма пищи, зарядка телефона — всё это организовано на базе производственных дорожных служб. Некоторые пункты могут вместить до 600 человек.

Пункты обогрева в Воронежской области:

— федеральная трасса Р-193 Воронеж — Тамбов 71-й км;.

— федеральная трасса Р-298 Курск — Воронеж 178-й км (с. Верхнее Турово);.

— федеральная трасса Р-298 Курск — Воронеж 206-й км (с. Девица);.

— федеральная трасса Р-298 Курск — Воронеж 325-й км (пгт. Анна);.

— федеральная трасса Р-298 Курск — Воронеж 455-й км (г. Борисоглебск).

При возникновении ЧС автолюбители могут обращаться в единую службу спасения 01 (с мобильных телефонов -112), а также по телефонам оперативных дежурных: 8 (473) 277−96−90 ; 8 (980) 343−59−40 .

Кроме того, водители могут выйти на связь с диспетчером при помощи коротковолновых раций. Позывной — «Дорожник» (на 15 канале, частота 27 МГц).