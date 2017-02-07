Петербурженка нашла ружье, пролежавшее в пианино почти полвека

Пожилая жительница Санкт-Петербурга добровольно сдала сотрудникам Росгвардии охотничье ружье. Оружие она обнаружила случайно во время ремонта, решив передвинуть пианино.

Найденное в музыкальном инструменте ружье принадлежало ее мужу, который погиб еще в 1970 году. 76-летняя петербурженка рассказала, что она даже не подозревала о наличии в доме огнестрельного оружия, пишет ИА «Невские новости».