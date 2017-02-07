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15:04 (мск), источник: Известия.Ру

Петербурженка нашла ружье, пролежавшее в пианино почти полвека

Женщина сдала оружие сотрудникам Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Пожилая жительница Санкт-Петербурга добровольно сдала сотрудникам Росгвардии охотничье ружье. Оружие она обнаружила случайно во время ремонта, решив передвинуть пианино.

Найденное в музыкальном инструменте ружье принадлежало ее мужу, который погиб еще в 1970 году. 76-летняя петербурженка рассказала, что она даже не подозревала о наличии в доме огнестрельного оружия, пишет ИА «Невские новости».

Оружие они нашли, когда сняли крышку фортепиано. В нижней нише музыкального инструмента находилось охотничье гладкоствольное ружье «ТО3-БМ» 16-го калибра. Женщина незамедлительно сдала его в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

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