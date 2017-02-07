Американец собрал пульт дистанционного управления бульдогом
В качестве подопытного животного Уильям Осман выбрал своего английского бульдога Баркли, на спину которому он установил кран собственной конструкции.
В качестве подопытного животного Уильям Осман выбрал своего английского бульдога Баркли, на спину которому он установил кран собственной конструкции.
Американец Уильям Осман (William Osman) сконструировал пульт управления собакой, реализующий принцип «морковка на веревочке». Подробно о проекте автор рассказал на своем сайте.
Сегодня существуют технологии, позволяющие управлять животными удаленно — например, с помощью нейромышечных электродов. Таким образом можно заставить бронзовку менять походку, или даже превратить таракана в радиоуправляемого
Сам автор описал свой проект как «биохакинг собаки с помощью сосисок, лазерной резки и робототехники».
В качестве подопытного животного Уильям Осман выбрал своего английского бульдога Баркли, на спину которому он установил кран собственной конструкции. Изобретатель спроектировал детали механизма в SolidWorks и вырезал их из фанеры с помощью самодельного лазерного плоттера.
В конструкции разработчик предусмотрел ограничители угла поворота механизма, подшипник из стеклянных шариков, а также сохранение направления — с помощью гироскопа и акселерометра Arduino определяет смещение механизма в пространстве и корректирует направление стрелы крана.
Испытания «радиоуправляемой собаки» в деле показали низкую эффективность конструкции.
Сам автор после тестирования устройства пришел к следующему выводу: «Нууууу, оно, типа, работает. Кажется, мне нужна собака получше».
По словам изобретателя, возможно, он прислушается к советам окружающих, и адаптирует проект для кошек с помощью лазерной указки.
Среди других примечательных изобретателей неэффективных устройств можно упомянуть Симону Йетч, которая также нередко использует в своих проектах Arduino. Изобретатель из Швеции построила «завтрачную машину», робота, который делает DEAL WITH IT, а также опасную овощерезку. Позже компания MegaBots построила увеличенную версию опасной овощерезки, адаптированную под строящегося боевого человекоподобного робота.
Ранее американский инженер Аллен Пэн сконструировал шлем, который позволяет управлять направлением движения человека при помощи гальванической вестибулярной стимуляции.
Николай Воронцов