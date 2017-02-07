Американец собрал пульт дистанционного управления бульдогом

Американец Уильям Осман (William Osman) сконструировал пульт управления собакой, реализующий принцип «морковка на веревочке». Подробно о проекте автор рассказал на своем сайте.

Читайте также Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак

Сегодня существуют технологии, позволяющие управлять животными удаленно — например, с помощью нейромышечных электродов. Таким образом можно заставить бронзовку менять походку, или даже превратить таракана в радиоуправляемого Bluetooth-киборга. В данном случае проект «радиоуправляемой собаки» носит юмористический характер, поэтому управление животным реализовано неинвазивным методом с помощью внешнего раздражителя в виде сосиски на веревке.

Сам автор описал свой проект как «биохакинг собаки с помощью сосисок, лазерной резки и робототехники».

В качестве подопытного животного Уильям Осман выбрал своего английского бульдога Баркли, на спину которому он установил кран собственной конструкции. Изобретатель спроектировал детали механизма в SolidWorks и вырезал их из фанеры с помощью самодельного лазерного плоттера. В конструкции разработчик предусмотрел ограничители угла поворота механизма, подшипник из стеклянных шариков, а также сохранение направления — с помощью гироскопа и акселерометра Arduino определяет смещение механизма в пространстве и корректирует направление стрелы крана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8KrNaFFhhw0?rel=0&controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Испытания «радиоуправляемой собаки» в деле показали низкую эффективность конструкции. Из-за того, что бульдог пытается дотянуться до еды, сосиска начинает прыгать на веревке в разные стороны и вместо перемещения в нужном направлении собака начинает совершать непредсказуемые движения. Кроме того, во время первого тестирования Баркли смог съесть сосиску. Сам автор после тестирования устройства пришел к следующему выводу: «Нууууу, оно, типа, работает. Кажется, мне нужна собака получше».

По словам изобретателя, возможно, он прислушается к советам окружающих, и адаптирует проект для кошек с помощью лазерной указки.

Читайте также В США завелась собака, которая гуляет сама по себе и радует прохожих