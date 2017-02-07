Россияне стали счастливее

При этом несчастными себя чувствуют 5 процентов россиян, а ни счастливыми, ни несчастными назвали себя 33 процента опрошенных. По итогам 2016 года Россия поднялась с 30-го на 29-е место в общем рейтинге по уровню счастья.
Самые счастливые люди проживают в азиатских и латиноамериканских странах.
В лидеры рейтинга также вышла Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70 процентов.
Средний показатель счастья в странах «большой семерки» составил 48 процентов, в Западной Европе — 45 процентов. В странах БРИКС в среднем счастливы 63 процента жителей. В странах G-20 средний показатель достиг отметки 60 процентов.