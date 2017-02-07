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15:17 (мск), источник: Афиша Daily

Россияне стали счастливее

Свыше половины (56 процентов) россиян считают себя счастливыми. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного в декабре 2016 года ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN при участии холдинга «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

При этом несчастными себя чувствуют 5 процентов россиян, а ни счастливыми, ни несчастными назвали себя 33 процента опрошенных. По итогам 2016 года Россия поднялась с 30-го на 29-е место в общем рейтинге по уровню счастья.

Самые счастливые люди проживают в азиатских и латиноамериканских странах.

В лидеры рейтинга также вышла Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70 процентов.

Средний показатель счастья в странах «большой семерки» составил 48 процентов, в Западной Европе — 45 процентов. В странах БРИКС в среднем счастливы 63 процента жителей. В странах G-20 средний показатель достиг отметки 60 процентов.

Комментарии
12
Хан Югры
Несчастливы только лодыри, неудачники, халявщики и завистники, и при чём не важно в какой стране они живут. Это мои личные наблюдения, ибо я много ездил и езжу по разным странам.
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Ольга Лысенко
Одно из определений счастья: Счастье -это когда ты молод, здоров и глуп! Не помню чьи слова. (можно добавить-и материально обеспечен)
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Злой зулус
Буду получать зарплату как Сечин 4,5 млн.руб. в день и как Миллер 2,2 млн. руб в день, буду раздавать нищим старикам и детям в детдомах и буду счастлив, что могу чем то помочь россиянам.
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