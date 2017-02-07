Россияне стали счастливее

При этом несчастными себя чувствуют 5 процентов россиян, а ни счастливыми, ни несчастными назвали себя 33 процента опрошенных. По итогам 2016 года Россия поднялась с 30-го на 29-е место в общем рейтинге по уровню счастья.

Самые счастливые люди проживают в азиатских и латиноамериканских странах.