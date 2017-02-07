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15:06 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге выпустят словарь с неологизмами «милонить» и «бадлонить»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Словарь с неологизмами, понятными, в основном, жителям Петербурга, планируется издать к лету; в книгу войдут 64 термина, в числе которых понятия «милонить», «бадлонить» и «елисеить», сообщил РИА Новости инициатор проекта Максим Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Уже есть договоренности с издательством, на неделе подписываем договор. Иллюстрации готовы. Книга будет состоять из 64 иллюстраций, то есть каждый неологизм проиллюстрирован», — рассказал он, уточнив, что словарь планируется издать тиражом 2 тысячи экземпляров к началу туристического сезона в конце весны — начале лета.

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В числе наиболее оригинальных неологизмов Володин назвал слово «елисеить» (от магазина купцов Елисеевых на Невском проспекте). По его словам, этот термин означает «основать какую-либо компанию вместе с братом». Понятие «бадлонить» (от слова «бадлон», которым в Петербурге обозначается тонкий свитер с высоким воротником, обычно называемый водолазкой) означает «крепко обнимать кого-нибудь за шею».

Также в словарь войдет неологизм «милонить» (резко высказывать свое мнение), появившийся благодаря неоднозначным выступлениям экс-депутата Законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Виталия Милонова. Кроме того, в книгу включены понятия «шавермить» (подчеркивать петербургское происхождение), «корюшить» (пахнуть огурцом как корюшка при жарке) и «эрмитажить» (стоять в длинной очереди, какие часто возникают на вход в Эрмитаж).

В память об акции основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова, который в мае 2012 года прикреплял пятитысячные купюры к бумажным самолетикам и запускал из окна офиса компании в доме Зингера на Невском проспекте, в словарь включен термин «зингерить» — бросать деньги на ветер.

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