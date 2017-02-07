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14:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев подключат к дорожному ремонту

При составлении черного списка.

Жители Екатеринбурга примут участие в обсуждении планов по дорожному ремонту. Свои предложения в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» они могут направить до 13 февраля на электронную почту областного министерства транспорта mintranssvyaz@egov66.ru. Замечания будут проанализированы и отправлены в Минтранс РФ, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

В рамках программы на Среднем Урале сформирован перечень дорог общей протяженностью более 1,3 тысячи километров, из которых 613 километров — в столице Урала. Запланированы работы по ремонту и обустройству, а также по развитию автоматизированных систем управления движением и прочие мероприятия, отметил министр транспорта и связи региона Василий Старков.

В 2017 году на реализации программы в Свердловской области направят 2,7 миллиарда рублей. В том числе 1,2 миллиарда будет выделено из федеральной казны, 1,5 миллиарда — из регионального бюджета, 81 миллион — из городской казны.

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