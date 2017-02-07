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14:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает пермяков о неприятных запахах 8 февраля

Безветренная погода способствует накоплению вредных примесей.

Метеоусловия 8 февраля в крае будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Об этом предупреждает жителей Прикамья ГУ МЧС России по региону. Поэтому жители края могут ощущать неприятный аромат в воздухе. «Почувствовав запахи, не стоит паниковать», — советуют сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 7 февраля в Пермский край пришли аномальные холода. Они продлятся до ближайшей субботы. Температура воздуха в это время будет держаться на 7 градусов ниже нормы. Для низких температур характерно малое движение воздушных масс.

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