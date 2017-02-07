МЧС предупреждает пермяков о неприятных запахах 8 февраля

Метеоусловия 8 февраля в крае будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Об этом предупреждает жителей Прикамья ГУ МЧС России по региону. Поэтому жители края могут ощущать неприятный аромат в воздухе. «Почувствовав запахи, не стоит паниковать», — советуют сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 7 февраля в Пермский край пришли аномальные холода. Они продлятся до ближайшей субботы. Температура воздуха в это время будет держаться на 7 градусов ниже нормы. Для низких температур характерно малое движение воздушных масс.