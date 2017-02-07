Родители рассказали депутатам, чем кормят детей в детсадах

Об этом сегодня парламентариям сообщили родители, которые приняли участие в заседании Специальной парламентской комиссии по улучшению законодательства в области питания детей в дошкольных и образовательных учреждениях, под руководством депутата от ПСРМ Раду Мудряк.
По словам родителей, они приветствуют новые меню, которые составило Министерство здравоохранения для детских садов, однако к сожалению этот документ почти не соблюдается. В детском рационе по-прежнему продолжают присутствовать томаты в собственном соку, 15% сметана, а вместо молодой телятины — старая говядина.
Когда мы приходим на собрания, нам говорят, что в государственных детсадах не дают деньги. Родители вынуждены собирать дополнительные средства под подпись, в день получается примерно по 4 лея, чтобы в детском меню появились дополнительные продукты. Но в большинстве случаев добавляют молоко и сыр, что вредно для детей, страдающих панкреатитом, — заявила Каролина Кирилеску, представляющая группу Солидарных родителей.
Родители потребовали от парламентариев повысить зарплату сотрудникам дошкольных учреждений и унифицировать меню в детсадах.
Самая большая проблема это отсутствие свежих овощей и фруктов, вместо которых детям дают булочки и хлеб, — говорит Каролина Кирилеску.
Более того, по словам родителей 8 из 10 дней детям подают пудинг, от которого дети просто отказываются, оставаясь голодными. Непривычной едой для детей является и крем-суп на основе молока, муки фасоли и гороха, который также употребляют далеко не все воспитанники детсадов.
В свою очередь председатель комиссии депутат-социалист Раду Мудряк отметил, что в результате проверок, которые прошли вчера в ряде детсадов муниципия Кишинев, удалось сделать выводы об улучшении ситуации. Далее депутаты планируют отправиться в другие населенные пункты, а после организовать заседание с представителями Минздрава.