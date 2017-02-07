Фирменный стиль разработают для парка «Зарядье»

Объявлен конкурс на разработку визуальной концепции, логотипа и фирменного стиля парка «Зарядье», сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Средневековый лук нашли при раскопках в Зарядье

Прием заявок будет проходить до 24 февраля. Итоги планируется подвести к 1 марта.

В состав членов жюри войдут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев, директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб и другие.

Сейчас ведется активное строительство парка, в котором принимают участие около двух тысяч человек.